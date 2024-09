Os três embaixadores do basquetebol português já conhecem os grupos nas provas europeias. FC Porto e Sporting competem na Taça Europa, enquanto o Benfica integra a Liga dos Campeões pela terceira época consecutiva.

Face ao triunfo no play-off de qualificação, ante os belgas do Spirou Charleoi (69-69 e 79-72), o Sporting selou o Grupo D com os polacos do Anwil Wloclawek, os italianos do Sardegna Sassari e os ucranianos do Dnipro.

Importa sublinhar que a equipa italiana foi eliminada da qualificação para a Liga dos Campeões. A estreia do Sporting na prova – na qual participa pela quarta época consecutiva – acontecerá no Pavilhão João Rocha, na noite de 8 de outubro (terça-feira, 19h30), frente ao Sardegna Sassari.

Quanto ao FC Porto, qualificou-se diretamente para o torneio, integrando o Grupo I, com os gregos do PAOK, os húngaros do NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz e os belgas do Limburg. Neste quarteto, apenas o PAOK provém das pré-eliminatórias da Champions.

A estreia dos azuis e brancos – que no sábado conquistaram a Supertaça, a primeira em cinco anos – acontecerá em casa, ante o NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz. Encontro agendado para as 20h de 9 de outubro (quarta-feira).

Esta primeira fase será disputada até 13 de novembro e está dividida em 10 grupos (A-J). Para a 2.ª fase serão formados outros quatro grupos (K-N), com os dez líderes e os seis mais bem colocados no segundo lugar.

Para os quartos de final seguirá o primeiro e segundo de cada grupo.

Na última época, o FC Porto estreou-se nessa fase da Taça Europa, repetindo o feito – então inédito no basquetebol luso – do Sporting, em 2022. Mas, ambas as equipas foram eliminadas pelos turcos do Bahçesehir.

Em 2022, este clube conquistou o torneio, mas, na última temporada, foi derrotado pelos alemães do Niners Chemnitz.

Who will be victorious? 🏆

The Groups for the 2024-2025 #FIBAEuropeCup Regular Season are set. ⚔️ Any early predictions? 👀 — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) September 27, 2024

Ora, no grupo destes germânicos na Liga dos Campeões está o Benfica. O Grupo G conta também com os espanhóis do Baxi Manresa e os italianos do Bertram Derthona.

A estreia dos tricampeões nacionais na Champions acontecerá em Espanha, frente a um «velho conhecido». Isto porque, em 2022, os espanhóis cruzaram destinos com as águias, precisamente nesta fase da prova.

O Benfica perdeu em casa (78-97), mas venceu fora de portas (82-92). Ainda que empatados a 10 pontos, o Manresa assumiu a liderança do grupo, face ao saldo de pontos. Por isso, o Benfica seguiu para a ronda de qualificação, onde foi eliminado pelos turcos do Darussafaka.

The 2024/2025 #BasketballCL 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞! ✅ Who you got as 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧𝙨 in Season 9? 👀 — Basketball Champions League (@BasketballCL) September 24, 2024

Segue-se o arranque da Liga, prova que será inaugurada no reduto do vice-campeão, o FC Porto. Os dragões receberão o Desp. Póvoa na noite de sexta-feira (20h).

No sábado, o Benfica jogará na Madeira, ante a Galomar (15h). Mais tarde, às 18h, o Sporting visitará os algarvios do Imortal, enquanto a Oliveirense receberá o Vit. Guimarães.

Por fim, às 20h30, a Ovarense visitará o recém-promovido Queluz. E às 21h30, o Esgueira acolherá o regresso do Galitos Barreiro à Liga.