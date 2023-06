Incrível!



Benfica derrotou, este domingo, o Sporting por 85-84, no primeiro jogo da final do campeonato nacional de basquetebol, no pavilhão da Luz.



Os leões passaram para a frente do marcador com um lançamento a três segundos do final de Eddy Polanco. No entanto, Aaron Broussard conseguiu resolver a partida com um cesto de dois pontos a escassos segundos do fim!



Filme do jogo



O relógio ainda ficou com um segundo, mas o Sporting já não conseguiu marcar.



Os encarnados estiveram praticamente todo o encontro na frente do marcador: ganharam o primeiro período por 28-19. No segundo parcial, o conjunto de Alvalade conseguiu equilibrar a contenda e chegou ao intervalo a ganhar por um ponto de diferença (48-47) - resultado espelha o equilíbrio da partida.



Na segunda parte o Benfica voltou a começar melhor e acabou o terceiro período com cinco pontos de vantagem. O quarto período foi impressionante com a equipa da casa a desperdiçar uma vantagem de dez pontos. Mérito do Sporting que, como referido anteriormente, saltou para a liderança do marcador a três segundos do final. No entanto, Broussard chamou a si o protagonismo e deu a vitória ao Benfica na última bola do jogo.



O base norte-americano foi o melhor marcador do encontro com 23 pontos, aos quais juntou seis ressaltos e quatro assistências, seguido por Ivan Almeida (20 pontos). Por seu turno, Javaughn, Patton e Polanco marcaram 20 pontos cada e foram os melhores elementos do Sporting neste jogo 1.