O Benfica perdeu contra o Darussafaka por 89-76, no primeiro jogo do «play-in» da Liga dos Campeões de basquetebol.



Dogus Ozdemiroglu, com 18 pontos, 14 assistências e três ressaltos foi o melhor jogador do encontro. Por sua vez, Toney Douglas destacou-se na equipa encarnada com 24 pontos, três ressaltos e duas assistências.



O Darussafaka superou as águias no primeiro parcial por 27-16 e apesar da melhoria no segundo período, a vantagem turca manteve-se ao intervalo (47-35).

Na segunda parte, tal como acontecera no final da primeira, os campeões nacionais até tiveram uma diferença de nove pontos, mas rapidamente o Darussafaka encostou o Benfica às cordas, com o 72-57 ao fim dos 30 minutos.

Os encarnados até venceram o último período por 19-17, mas não evitaram a derrota.

As duas equipas voltam a encontrar-se em 11 de janeiro, às 17h00, em Istambul, para o segundo jogo do «play-in». Se o Benfica ganhar, haverá terceiro encontro (18 de janeiro, às 19h30, em Lisboa). Em caso de derrota, ficam afastados das competições europeias.