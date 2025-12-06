O Benfica reforçou a vantagem no topo da classificação da liga de basquetebol ao vencer, este sábado, em casa do segundo classificado, a Ovarense, por 96-70. O FC Porto também arrancou um difícil triunfo na deslocação a Queluz, enquanto o Sporting saiu derrotado da visita a Esgueira.

Começamos pelo campeão nacional que foi ao Arena de Ovar vencer de forma categórica, com uma vantagem confortável de 26 pontos. Os encarnados chegaram ao final do primeiro quarto com seis pontos de vantagem e somaram mais um até ao intervalo, antes de disparar no marcador no terceiro período somando mais 18 pontos do que a equipa da casa, com Aaron Broussard em particular destaque (17 pontos até ao final do jogo).

Uma vitória que permitiu ao Benfica chegar aos 14 pontos e aumentar a vantagem, no topo da classificação, para dois pontos, precisamente sobre a Ovarense que segue no segundo lugar, com os mesmos pontos do que o Sporting e mais um do que o FC Porto, Sp. Braga, Oliveirense e Queluz, todos com 11 pontos.

Mais difícil foi a vitória do FC Porto em Queluz (103-97), com a diferença de apenas seis pontos, num jogo em que o reforço Cornelius Hudson, com 22 pontos e oito ressaltos, esteve em particular evidência.

O Sporting, por seu lado, foi a Aveiro e regressou a casa com uma derrota diante do Esgueira (87-95), o segundo desaire dos leões na atual edição da liga. Os dois primeiros quartos até foram equilibrados, com o Sporting a vencer o segundo (25-23), mas depois a equipa da casa puxou dos galões e disparou no marcador.

Apesar do desaire, o Sporting segue no segundo posto, com os mesmos pontos do que a Ovarense, mas vê o campeão Benfica distanciar-se no topo da classificação.

Resultados da 7.ª jornada

Galitos - Vitória de Guimarães, 90-97

Ovarense - Benfica, 70-96

Vasco da Gama - Oliveirense, 80-87

Sporting de Braga - Imortal, 83-80

Queluz - FC Porto, 97-103

Esgueira - Sporting, 95-87

Classificação dos primeiros: Benfica, 14 pontos; Sporting e Ovarense, 12; Oliveirense, CA Queluz, Esgueira, Sp. Braga e FC Porto, 11.