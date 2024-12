Na manhã deste sábado, o Sporting arrecadou uma vitória caseira, na 8.ª jornada da Liga, diante os madeirenses da Galomar (84-72). Apesar da boa réplica dos visitantes no primeiro quarto (22-19), os comandos de Luís Magalhães ampliaram a vantagem nos parciais seguintes (18-13 e 20-14). Para fechar, o Sporting jogou com o relógio (24-26).

Entre os leões, destaque para Armwoord (13 pontos, nove ressaltos e quatro assistências), Cat Barber (23 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências) e Diogo Ventura (13 pontos e sete assistências).

Do outro lado, Michael Durr (14 pontos, 14 ressaltos e três assistências) foi o mais inconformado.

Desta forma, o Sporting sobe, ainda que à condição, à vice-liderança, com 14 pontos, menos dois do que o Benfica. Na próxima ronda, na tarde de sábado (18h), a turma de Luís Magalhães recebe o Vitória de Guimarães (8.º).

Antes, os leões estreiam-se na fase de grupos da Taça da Liga, ante o Imortal, na noite de terça-feira (19h30).

Por sua vez, a Galomar permanece no 11.º e penúltimo lugar, com 9 pontos, em igualdade com o Imortal (12.º) e Desp. Póvoa (10.º).

A poucos quilómetros, o Benfica controlou na receção ao Galitos Barreiro (91-68). Os parciais de 22-23, 25-9, 21-14 e 23-22 espelham novo triunfo tranquilo dos tricampeões em título.

Na turma de Norberto Alves, destaque para Romdhane (16 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências), Broussard (17 pontos, nove ressaltos e três assistências) e Drechsel (16 pontos, três ressaltos e cinco assistências).

Entre os visitantes, Malcom Richardson (17 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências) foi o mais inconformado.

Assim, o Benfica segue invicto no topo da tabela, com 16 pontos. No calendário das águias segue-se a 6.ª ronda da fase de grupos da Champions, com a receção aos alemães do Niners Chemnitz, na noite de terça-feira (20h30).

O Benfica – ainda sem vitórias – ocupa o 4.º lugar do Grupo G, com cinco pontos, menos um do que este adversário (3.º), pelo que está obrigado a vencer.

Quanto ao campeonato, a 22 de dezembro (domingo, 15h), as águias visitam o Desp. Póvoa (10.º).

Por fim, de realçar que o Galitos Barreiro – recém-promovido – ocupa o 6.º lugar, com 11 pontos, igualado com Esgueira (7.º).

No dérbi da jornada, a Oliveirense retomou a via dos triunfos, na receção à Ovarense (80-79). Os parciais de 29-22, 11-20, 17-17 e 23-20 contam a história deste duelo.

Num encontro decidido nos derradeiros segundo, Malik Morgan converteu um de dois lances livres. Entretanto, na outra extremidade, Danjel Purifoy bloqueou o lançamento de Lual Rahma, para festa das hostes da casa.

Entre os anfitriões, Malik Morgan foi a estrela, com 21 pontos. Na Ovarense, Blaylock (17 pontos, sete ressaltos e cinco assistências) foi o mais inconformado.

Assim, a Oliveirense ascende ao 4.º lugar, com 13 pontos, em igualdade com Ovarense (5.º) e FC Porto (3.º).

Os dragões apenas jogam na tarde deste sábado, às 18h, em casa, com o Esgueira.

A oitava ronda do campeonato termina este domingo, com o duelo entre Vitória de Guimarães e Desp. Póvoa, agendado para as 14h15.

Outros resultados.

Imortal 90-85 Queluz