A equipa de basquetebol do Benfica foi ao Arena de Ovar bater a Ovarense por 86-76, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal e, desta forma, garantiu a primeira vaga da Final Four da prova rainha.

O Benfica entrou no jogo com Aaron Broussard, Toney Douglas, Makram Ben Romdhane, Terrell Carter e Ivan Almeida e chegou ao final do primeiro quarto com cinco pontos de vantagem (18-13). Foi já no segundo período que os encarnados dispararam no marcador, aumentado a vantagem para treze pontos (39-26).

A Ovarense ainda reduziu a diferença no terceiro tempo (48-55), mas o Benfica garantiu o triunfo por dez pontos de diferença no último período, fixando o resultado final em 86-76.

Betinho Gomes, com 23 pontos, esteve em destaque neste jogo, à frente de Terrell Carter (16 pontos), Aaron Broussard (13) e Ivan Almeida (11).

Resultados e jogos dos quartos de final

Ovarense –Benfica, 76-86

Sábado:

Illiabum – Imortal, 16:00

CAB Madeira – Lusitânia, 16:00

Domingo:

Póvoa – Sporting, 15:30