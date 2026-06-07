O Benfica venceu, este domingo, o FC Porto por 89-73, no primeiro jogo da final do campeonato nacional de basquetebol. Aleksander Dziewa, poste encarnado, esteve em destaque no encontro ao apontar 18 pontos.

Com Neemias Queta e o seu treinador nos Boston Celtics Joe Mazzulla a assistirem na bancada, a equipa de Norberto Alves entrou forte no encontro e não deu qualquer hipótese aos azuis e brancos. Com a pontaria extremamente afinada e com uma boa prestação defensiva, as águias terminaram o primeiro quarto com uma vantagem de 11 pontos (23-12). O segundo parcial arrancou com o mesmo ímpeto encarnado e, ao intervalo, lideravam por 19 pontos (46-27).

No regresso do balneário, o ritmo abrandou ligeiramente, mas nem assim a equipa orientada por Fernando Sá conseguiu responder à desvantagem. À boleia de Aleksander Dziewa, que apontou 18 pontos e registou ainda quatro ressaltos, o Benfica entrou no último período a vencer por 74-46.

Sem grande história para contar no quarto e último período do jogo, a formação encarnada limitou-se a controlar as operações e gerir o esforço, já com o segundo jogo em mente. Nota para o momento de José Silva que, num curto espaço de tempo, apontou dois triplos seguidos.

O Benfica foi superior em toda a linha, nomeadamente no acerto dos triplos, onde os encarnados acertaram 13 dos 29 lançamentos tentados, enquanto o FC Porto apenas acertou em seis das 34 tentativas de três pontos.

O jogo 2 da final, que se disputa à melhor de cinco, está marcado para dia 9 de junho, às 19h, também no Pavilhão da Luz.