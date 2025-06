O Benfica venceu este domingo o FC Porto por 71-93 – a maior vantagem nesta final – no quarto jogo da final do Campeonato Nacional de basquetebol e sagrou-se tetracampeão. Depois da derrota no jogo 3, as águias não perdoaram uma segunda vez e conquistaram o 31.º Campeonato Nacional no Dragão Arena.

Um segundo período de alta qualidade por parte dos comandados por Norberto Alves por aliado à eficácia atrás da linha de três pontos de Betinho Gomes, com 50 por cento de eficácia, abriu o caminho para o título e para a primeira vitória no Dragão Arena desde junho de 2024.

Recorde aqui o filme do jogo 4 da final do Campeonato Nacional.

Dois dias depois, o Benfica voltava ao Dragão Arena novamente com a intenção de fechar a eliminatória da final do Campeonato Nacional de basquetebol frente ao FC Porto depois de ter perdido no jogo 3 por 82-75.

Ao contrário do jogo de dia 13 de junho, desta vez, o Benfica entrou muito melhor e com mais eficácia na linha de três pontos. No entanto, os dragões responderam logo a seguir com um parcial de 7-0, passando para a frente do marcador. Foi um início de jogo de parada e resposta que terminou com o parcial de 21-19 a favor das águias.

A diferença fez-se no segundo período. Betinho Gomes entrou endiabrado e acabou por marcar três triplos consecutivos. Com a defesa do FC Porto perdida em campo e sem acerto no ataque, a diferença chegou aos 21 pontos ao intervalo e o Benfica já cheirava o título com 20 minutos por jogar. Williams era o mais inconformado dos dragões com 11 pontos e três ressaltos.

No regresso dos balneários, o Benfica não tirou o pé do acelerador. Betinho continuou em grande forma, mas Romdhane com nove pontos também ajudou a dilatar a diferença no marcador que chegou aos 28 pontos.

As águias também estiveram melhor no parâmetro dos ressaltos, mais ofensivos que os dragões, algo que fazia claramente a diferença em oportunidades para marcar a partir de lançamentos falhados. Williams continuou a ser o melhor jogador do FC Porto, na altura com 21 pontos e uma eficácia de 66 por cento da linha de três pontos, ajudou os dragões a vencerem o terceiro quarto por 23-20.

Nos derradeiros 10 minutos de jogo, o Benfica limitou-se a gerir a vantagem de uma vitória que estava mais que consumada. Williams foi o melhor marcador do FC Porto com 23 pontos, mas o melhor jogador foi Betinho que terminou o jogo com 24 pontos e oito ressaltos.

Com este triunfo, o Benfica alcançou o tetracampeonato nacional, algo que não acontecia desde 2015 e chega ao 31.º título na história da competição, mais 19 que o FC Porto e mais 22 que o Sporting. Norberto Alves, técnico das águias, chega ao sexto título em sete edições consecutivas, depois de ter sido bicampeão pela Oliveirense.