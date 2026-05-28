O Benfica venceu, esta quinta-feira, a Oliveirense por 86-78 no terceiro jogo das meias-finais, garantindo a presença na final do campeonato de basquetebol.

Apesar da derrota, a formação da casa entrou melhor no encontro ao vencer o primeiro período por 23-15. No segundo período a formação encarnada melhorou ofensivamente, mas o empate por 23-23 mantinha a Oliveirense na frente do marcador.

Contudo, o segundo tempo trouxe um Benfica de cara lavada e com vontade de fechar a eliminatória e dar uma cambalhota no encontro. No terceiro período a turma de Norberto Alves venceu por 25-16, levando a avalanche ofensiva para o quarto e último período, que venceu por 23-16.

Com esta vitória, à boleia de Eugene Crandall que apontou 29 pontos, dois ressaltos e três assistências, o Benfica carimbou a passagem à final do campeonato de basquetebol

Na final, as águias jogam frente ao vencedor da eliminatória entre o FC Porto e Sporting.