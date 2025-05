A equipa de basquetebol do Benfica venceu esta quinta-feira a Ovarense por 89-80 e garantiu um lugar na final do Campeonato Nacional.

As águias chegaram ao terceiro jogo na Arena de Ovar com uma vantagem de duas partidas já vencidas e uma terceira dava acesso à eliminatória decisiva. O Benfica entrou com tudo e ao intervalo já vencia por 47-28 depois de um excelente primeiro período com um parcial de 22-8.

No entanto, a Ovarense reagiu, e de que maneira! Um parcial de 35-14 devolveu alguma esperança aos adeptos da Ovarense. O Benfica tremeu, mas no quarto período confirmou o triunfo no encontro e na eliminatória.

Tricampeão em título, o Benfica vai assim disputar a final com o vencedor da outra meia-final entre FC Porto e Sporting.