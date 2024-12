O Benfica venceu este domingo o CD Póvoa por 75-79, a contar para a nona jornada do campeonato nacional e subiu novamente ao topo da classificação.

Com a vitória do FC Porto sobre o CA Queluz, o Benfica estava obrigado a vencer na Póvoa de Varzim para recuperar o primeiro lugar. No entanto, os comandados de Norberto Alves foram a perder para o intervalo por 37-34.

Na segunda parte, as águias mostraram uma nova face e uma grande exibição de Aaron Broussard [27 pontos, cinco assistências e quatro ressaltos], permitiu que o Benfica vencesse o terceiro período por 11-23.

O Póvoa ainda conseguiu ganhar o quarto período [27-22], mas a reação poveira já não foi suficiente.

Com este triunfo, o Benfica mantém a invencibilidade no campeonato, contando nove vitórias em outros tantos jogos. O CD Póvoa está no sétimo lugar, com 12 pontos.

