O Benfica venceu o dérbi de basquetebol diante do Sporting, no Pavilhão Fidelidade, por 81-64, e manteve a invencibilidade no campeonato.

Um jogo que ficou marcado por um terceiro período desastroso do Sporting e uma prestação consistente do Benfica, permitiu à equipa de Norberto Alves triunfar sobre os leões.

O jogo de cartaz da 10.ª ronda do campeonato nacional de basquetebol juntava Benfica e Sporting no Pavilhão Fidelidade.

O primeiro período não defraudou os adeptos da modalidade. Muito equilíbrio entre as duas equipas, no entanto nem sempre com um bom basquetebol, o resultado chegou empatado 22-22 no final dos primeiros 10 minutos de jogo.

Até ao intervalo, o Benfica superiorizou-se e uma excelente exibição de Drechsel com 18 pontos permitiu às águias chegarem à metade do encontro a vencer por seis pontos [41-35].

No recomeço da partida os homens de Norberto Alves entraram com tudo e aproveitaram um quarto menos conseguido do Sporting que, com muitas perdas de bola e lançamentos falhados, permitiram que o Benfica se distanciasse ainda mais no marcador. O parcial ficou 24-12 e os encarnados foram para o último período a vencer por 65-47.

O último período foi de gestão para as águias. Um Sporting apático não foi capaz de reverter a desvantagem do Benfica e os homens de Norberto Alves chegaram aos 20 pontos de diferença.

Drechsel terminou a partida com 23 pontos e foi o MVP da partida. Do lado do Sporing, Diogo Ventura foi o mais incoformado. O base internacional português marcou 12 pontos.