A formação de basquetebol do Benfica venceu esta sexta-feira o V. Guimarães por 99-87 no primeiro jogo dos quartos de final do Campeonato Nacional da modalidade.

Num jogo bastante equilibrado, o Benfica foi para o intervalo vencer por 56-45 com os parciais de 25-20 e 31-25 nos dois primeiros períodos. O encontro ficou marcado por uma capacidade ofensiva na linha de três pontos «acima da média» com muitos lançamentos convertidos da linha de 6.75m.

No terceiro quarto, os «conquistadores» entraram melhor e venceram por 20-25 aproximando-se do Benfica à partida do derradeiro período [76-70].

No entanto, os comandados por Norberto Alves voltaram a ficar por cima no final e acabaram por vencer o último quarto por 23-17, terminando o encontro com o resultado de 99-87.

Com este triunfo, o Benfica parte na frente nos «quartos» que são à melhor de três jogos. O segundo duelo será no próximo fim de semana no Pavilhão da Unidade Vimaranense.