Depois de as duas primeiras jornadas terem sido adiadas, o campeonato nacional de basquetebol vai arrancar este fim de semana, dia 19 de outubro, informou a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), esta quarta-feira.



«A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) e os 12 clubes da Liga Betclic Masculina informam que a competição terá início no dia 19 de outubro. Apesar de a nova lei de estrangeiros, com impacto no desporto e, em particular, no basquetebol, continuar a ser uma fonte de preocupação, as partes envolvidas consideram que não é benéfico prolongar a suspensão da competição. Esta decisão é tomada em respeito pelos atletas, adeptos, patrocinadores e todos os parceiros», lê-se na nota divulgada no site oficial do organismo.



A FPB esclarece ainda que «o modelo competitivo da Taça Hugo dos Santos será ajustado para a presente época». A prova vai ter menos jogos de forma a permitir a marcação dos jogos em atraso das primeiras duas rondas do campeonato.



O comunicado, assinado igualmente pelos 12 clubes que participam no campeonato nacional, informa acerca das datas dos encontros da 1.ª e 2.ª jornadas.



Comunicado na íntegra:



Para mitigar as dificuldades previstas na marcação dos jogos adiados, o modelo competitivo da Taça Hugo dos Santos será ajustado para a presente época. A fase de grupos sofrerá uma redução no número de jogos, permitindo a marcação dos jogos em atraso nas seguintes datas:

· 26 de outubro de 2024 – 1.ª jornada

· 30 de novembro de 2024 – 2.ª jornada

A FPB e os clubes mantêm o seu compromisso de continuar a trabalhar conjuntamente com o Governo, em busca de soluções que permitam acomodar as necessidades específicas do basquetebol no contexto da nova lei de estrangeiros.

Lisboa, 16 de outubro de 2024

