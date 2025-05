A FIBA anunciou, na tarde desta quinta-feira, os anfitriões do Europeu de basquetebol de 2029. Além de Espanha, também Estónia, Grécia e Eslovénia vão acolher a competição, com as cidades de Madrid, Tallinn, Atenas e Liubliana a serem escolhidas.

A fase a eliminar da 43.ª edição vai ser disputada na capital espanhola, com o Santiago Bernabéu a servir de placo. Antes, também o encontro inaugural vai ser disputado na casa do Real Madrid, tendo em vista estabelecer o recorde de 80 mil pessoas nas bancadas.

No total, Madrid vai receber 31 jogos – 15 na fase de grupos, oitavos de final, “quartos”, meias-finais, atribuição do 3.º lugar e final.

Quanto ao Europeu deste ano, Chipre, Finlândia, Letónia e Polónia recebem a prova a disputar entre 27 de agosto e 14 de setembro. A Seleção Nacional está no Grupo A, com Estónia, Letónia, Turquia, Sérvia e Chéquia.