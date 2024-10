A equipa de basquetebol do Benfica consentiu a segunda derrota no Grupo G da Liga dos Campeões, desta vez, na Alemanha, diante do NINERS Chemnitz que dominaram o jogo do princípio ao fim, fechando o resultado em 103-75.

Os campeões alemães chegaram ao final do primeiro quarto já com uma vantagem de 14 pontos (31-17) e reforçaram-na até ao intervalo, fechado nos 57-33.

A equipa comandada por Norberto Lopes ainda conseguiu reduzir a diferença no terceiro período (79-64), mas não conseguiu evitar o segundo desaire na prova, depois de já ter perdido com os espanhóis do Manresa por 92-64.

Tyler Stone, com 28 pontos, esteve em destaque na equipa do Benfica, à frente de Diogo Gameiro (12 pontos) e Trey Drechsel (10).

Com apenas dois pontos em dois jogos, o Benfica volta, agora, a jogar a 29 de outubro, desta vez, em casa, diante dos italianos do Bertram Derthona que, também esta quarta-feira, venceram o Marensa por 102-85.