Basquetebol: corte da Câmara de Albufeira compromete o futuro do Imortal
Equipa masculina e feminina devem continuar na Liga, mas longe do patamar habitual. Por sua vez, a equipa B masculina cai da II Liga
Equipa masculina e feminina devem continuar na Liga, mas longe do patamar habitual. Por sua vez, a equipa B masculina cai da II Liga
Presença já tradicional na Liga masculina e feminina – e referência no lançamento de jovens portugueses para o topo – o Imortal corre o risco de desaparecer deste patamar, face ao corte nos apoios financeiros da Câmara Municipal de Albufeira, algo avançado pelo Maisfutebol na terça-feira.
Nesta sexta-feira, o emblema algarvio confirmou o panorama, em comunicado.
«O clube não dispõe das condições financeiras necessárias para manter o seu projeto desportivo na próxima época. (...) Estão marcadas eleições para os novos corpos sociais para 17 de junho. A atual Direção considera que, perante esta nova realidade no apoio financeiro municipal, não existem condições internas para dar continuidade ao projeto desportivo idealizado (...).»
O Maisfutebol sabe que o corte da autarquia rondou os 60 por cento e, doravante, pretende apenas envolver a formação. Apesar de o Imortal guardar uma réstia de esperança, o atual panorama fará da equipa B masculina (sub-23) a primeira vítima, abrindo uma vaga na II Liga, que, a partir de 2026/27, vai ser disputada no formato de campeonato único.
De acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Basquetebol, qualquer clube, de qualquer divisão, pode candidatar-se à vaga. A decisão vai recair sobre fatores como o grau de profissionalização dos projetos apresentados.
Quanto à equipa principal masculina e feminina, o nosso jornal sabe que o Imortal planeia inscrevê-las na Liga, mas longe do patamar habitual.
Em 2025/26, a equipa masculina atingiu as meias-finais da Taça da Liga, os “quartos” da Liga e os “oitavos” da Taça de Portugal. Em 2023, o clube de Albufeira perdeu a final da Taça de Portugal e da Supertaça.
A decisão da autarquia confirma a abrupta mudança de ciclo e reforça a possibilidade de o treinador Bernardo Pires – natural de Aveiro, em Albufeira desde 2019 – assumir o comando técnico da Oliveirense, sucedendo ao conterrâneo João Figueiredo, que vai orientar o Sp. Braga.
Quanto à equipa feminina do Imortal, nesta temporada disputou a meia-final da Taça Federação, os “oitavos” da Taça de Portugal e terminou o campeonato nos “quartos”.
A equipa masculina compete na Liga, de forma consecutiva, desde 2020. Por sua vez, a equipa feminina está no topo desde 2022, depois da conquista da II Liga.
O Imortal Basket foi fundado a 24 de junho de 2011.