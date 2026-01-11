O FC Porto foi o segundo candidato ao título a tropeçar na visita a Esgueira, este sábado, regressando a casa, tal como tinha acontecido ao Sporting, com uma derrota, neste caso por 67-76, resultado que deixa a equipa do Dragão a dois pontos do líder Benfica que tem ainda um jogo em atraso.

O FC Porto até chegou ao intervalo a vencer por 37-28, numa primeira parte em que as defesas estiveram melhor do que os ataques, mas com os visitantes a superiorizarem-se graças a um duplo-duplo de Gonçalo Delgado em quinze minutos (13 pontos e 10 ressaltos).

No entanto, o Esgueira começou a crescer na segunda parte, foi recuperando ponto a ponto e acabou mesmo por passar para a frente do marcador nos dois minutos finais, com destaque para as exibições de Delvin Barnstable (21 pontos) e Malik Porter (20 pontos).

Do lado do FC Porto, Gonçalo Delgado foi o principal destaque, com um total de 17 pontos e 15 ressaltos, mas Robbie Beran (15), Cornelius Hudson (13) e Tanner Omlid (10) também chegaram à casa dos dois dígitos.

Um grande resultado para a equipa de Aveiro, a única que conseguiu, até ao momento, bater o Sporting e o FC Porto em casa.

Resultados da 11.ª jornada

Sexta-feira:

Sporting – Imortal, 83-64

Sábado:

Oliveirense - Vitória de Guimarães, 84-76

Vasco Da Gama – Benfica, 70-118

Galitos Barreiro – Queluz, 91-81

Esgueira - FC Porto, 76-67

Domingo:

Sporting de Braga – Ovarense, 18:45

Classificação dos primeiros: Benfica, 20 pontos/10 jogos); Sporting, 20/11; Oliveirense e FC Porto, 18/11; Ovarense, 17/10; Esgueira, 16/11; Imortal e Queluz, 15/11.