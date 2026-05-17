Depois da inédita descida em 2023, o CAB Madeira confirmou neste domingo o regresso à Liga, beneficiando da vitória do Desp. Póvoa sobre o Portimonense. Nas meias-finais dos playoffs da II Liga, os madeirenses eliminaram o Illiabum (88-74 e 76-60) e só garantiriam a subida caso o Portimonense fosse eliminado pelo Desp. Póvoa.

A equipa da Póvoa de Varzim carimbou o regresso à Liga em abril, ao terminar na liderança da fase de subida. Ora, em três prolongamentos, o Desp. Póvoa venceu em Portimão (93-90), perdeu em casa (71-68) e triunfou na Póvoa (90-86).

Assim, Desp. Póvoa e CAB vão disputar a final da II Liga, numa eliminatória à melhor de três jogos, com o primeiro “round” a agendar para a Póvoa e o segundo “round” na Madeira. O Desp. Póvoa desceu há um ano e espera repetir 2021, enquanto o CAB espreita algo semelhante a 1997.