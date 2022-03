A Euroliga de basquetebol (ECA), proprietária da Euroliga e Eurocup, anunciou esta terça-feira que as equipas russas vão ser excluídas das competições europeias e terão os resultados anulados, na sequência na da guerra com a Ucrânia.



De resto, a decisão da ECA surge quase um mês após ter suspendido as participações de CSKA Moscovo, UNICS Kazan e Zenit São Petersburgo, da Euroliga, e do Lokomotiv Kuban Krasnodar, da Eurocup.

Face à falta de melhorias no conflito militar entre Rússia e Ucrânia, a ECA tomou a decisão definitiva de anular os resultados das equipas russas e expulsá-las em definitivo das competições, numa solução que já tinha sido apontada como uma possibilidade pelo setor executivo da empresa.

As restantes 15 equipas da Euroliga vão ter todas as vitórias e derrotas contra os três participantes russos canceladas, o que vai ter implicações na tabela classificativa, cujo principal critério é a percentagem de vitórias.