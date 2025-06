O FC Porto anunciou este sábado que já não há bilhetes para o quarto jogo da final do campeonato com o Benfica, marcado para este domingo (18h00) para o Dragão Arena.

Recordamos que o Benfica está em vantagem (2-1) nestes play-off, depois de ter vencido os dois primeiros jogos no Pavilhão da Luz (95-94 e 89-81), mas o FC Porto está na luta depois de ter vendido o terceiro jogo, em casa, por 82-75.

Em caso de nova vitória do FC Porto no domingo, haverá um quinto e último jogo para a decisão do título na próxima quarta-feira no Pavilhão da Luz.