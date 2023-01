O FC Porto apurou-se para os quartos de final da Taça da Europa de basquetebol, ao bater em casa o Craiova por 90-64.

Os portistas, que conquistaram a quarta vitória consecutiva no Grupo I, beneficiaram da derrota do Chemnitz com o Cholet para assegurarem já um dos dois primeiros lugares do grupo independentemente do que vier a acontecer nos dois jogos que ainda têm pela frente.

No Dragão Arena, o FC Porto chegou ao intervalo a vencer por 44-34 e acentuaram o domínio na segunda parte. Num dia marcado pelas estreias dos norte-americanos Jay Threatt e Marvin Clark, foi Max Landis a voltar, como de costume, a desequilibrar com 29 pontos.

Os dragões têm oito pontos, mais um do que o Cholet. O Chemnitz soma cinco e o Craiova quatro.