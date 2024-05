No primeiro jogo dos quartos de final dos playoffs do campeonato nacional, o FC Porto bateu o Imortal por 90-71, numa partida que se realizou no Dragão Arena.



No duelo entre contra o oitavo classificado da fase regular, os dragões construíram uma vantagem significativa na primeira parte e ao intervalo venciam por 47-32. Os algarvios procuraram reagir na etapa complementar, mas nunca conseguiram aproximar-se do adversário e ficam assim a um jogo da eliminação.



Charlon Kloof, autor de 24 pontos, foi o melhor marcador do FC Porto e do jogo enquanto Jacob Tubbergen destacou-se na equipa do Imortal com 21 pontos.



O jogo 2 entre Imortal e FC Porto está agendado para as 19h00 da próxima segunda-feira, em Albufeira.



Por seu turno, o Sporting perdeu frente à Ovarense por 81-87 e tem forçosamente de vencer os dois jogos seguintes para não ser eliminado. Os leões estiveram a perder por 24 pontos a três minutos do fim do terceiro período e estiveram perto de recuperar (ficaram a dois de diferença), mas acabaram mesmo por perder no João Rocha.



O Sporting está obrigado a vencer em Ovar, na segunda-feira, de forma a forçar um terceiro e derradeiro jogo no Pavilhão João Rocha.