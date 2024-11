O FC Porto recebeu e venceu o PAOK, por 99-64, em mais um jogo da fase de grupos da Taça Europeia de basquetebol.

No Dragão Arena, os azuis e brancos tiveram uma entrada demolidora em campo e ao fim do primeiro tempo já venciam por 16 pontos. O destaque da noite foi Max Landis, que assinou um total de 27 pontos, juntamente com quatro ressaltos e uma assistência.

Este resultado permite aos comandados de Fernando Sá assumirem a liderança do Grupo I, com os mesmos nove pontos do PAOK, ainda que agora com vantagem no confronto direto. O Limburg é terceiro classificado, com sete pontos, sendo que o Szolnoki Olaj ocupa a última posição, com cinco pontos.