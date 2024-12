Num sábado repleto de basquetebol, o FC Porto inaugurou a 7.ª jornada com triunfo na visita à Madeira e à Galomar, por 66-80. Os parciais de 17-24, 15-23, 20-13 e 14-20 espelham um encontro sempre dominado pelos comandados de Fernando Sá.

Entre os dragões, destaque para as exibições de Marble (21 pontos), Xeyrius Williams (12 pontos e três desarmes) e Fayne (oito pontos e nove ressaltos). Do outro lado, Malcom Drumwright (26 pontos) foi o mais inconformado.

Desta forma, o FC Porto não desarma na perseguição ao Benfica, permanecendo a um ponto dos líderes. Os portistas totalizam 13 pontos e na próxima ronda recebem o Esgueira (5.º), na tarde de sábado (18h).

Antes, os portistas recebem o líder da Liga da Turquia, o Tofas, na 2.ª jornada da segunda fase de grupos da Taça Europa da FIBA, na noite de quarta-feira (20h). O FC Porto foi derrotado no reduto do Zaragoza na ronda inaugural.

Quanto à Galomar, é décima, com oito pontos, um de diferença para a linha de água. Segue-se a visita ao Sporting (3.º), na tarde de sábado (15h).

Tricampeão controla em Ovar

A invencibilidade do Benfica saiu intacta da arena vareira, graças ao triunfo por 77-98. Depois de uma primeira parte de sentido único (17-23 e 21-29), as águias contiveram a resposta dos anfitriões (20-22 e 19-24).

Na turma de Norberto Alves estiveram em evidência Thomas Drechsel (18 pontos e oito ressaltos), Nico Carvacho (11 pontos e dez ressaltos) e Broussard (19 pontos e nove ressaltos).

Na Ovarense, Render Woods (18 pontos e nove assistências) foi o mais inconformado. A derrota deixa os vareiros no 4.º lugar, com 12 pontos, em igualdade com o Sporting (3.º). Segue-se a visita à rival Oliveirense (7.ª), na tarde de sábado (15h).

Por sua vez, o Benfica segue intocável na liderança isolada, com 14 pontos. Na próxima ronda, na tarde de sábado (15h), as águias recebem o Galitos Barreiro (8.º).

Antes, os tricampeões nacionais disputam a 5.ª jornada da fase de grupos da Champions, em casa, diante o Manresa. Obrigados a triunfar sobre os espanhóis – segundos classificados – para almejar seguir em prova, o Benfica ocupa o 4.º e último posto do Grupo G. Duelo agendado para a noite de terça-feira (20h30).

Sporting sobrevive na Póvoa

Num encontro em aberto até aos derradeiros segundos, os leões sofreram para levar a melhor sobre o Desp. Póvoa (66-68).

Depois de um quarto inaugural bem-sucedido (20-24), o Sporting perdeu a vantagem no parcial que fechou a primeira parte (19-11). Na etapa complementar, os leões apenas retomaram a mó de cima no derradeiro quarto (14-11 e 13-22).

O triunfo dos lisboetas deve-se, em boa parte, às prestações de Debaut (12 pontos e sete ressaltos), Diogo Ventura (15 pontos, seis ressaltos e oito assistências) e de Armwood (13 pontos e sete ressaltos).

Entre os anfitriões, Shiloh Robinson (10 pontos e oito ressaltos) e Dimanochie (quatro pontos, oito ressaltos e dois desarmes) foram os mais inconformados.

Assim, o Sporting sobe ao 3.º lugar, com 12 pontos. Segue-se, como referido, a receção à Galomar, na tarde de sábado (15h).

Por sua vez, o Desp. Póvoa é 9.º, com nove pontos. Na próxima ronda há visita ao Vitória de Guimarães (6.º).

Desta ronda falta disputar o Atl. Queluz-Oliveirense. Em caso de vitória, o emblema de Oliveira de Azeméis retoma o 3.º lugar.

Outros resultados.

Galitos 70-71 Vitória de Guimarães

Esgueira 100-91 Imortal

