Basquetebol: FC Porto, Benfica e Sporting vencem em mais uma jornada da liga
Leões confirmam momento positivo, águias reagem em bom tempo e dragões sofrem para triunfar
O FC Porto, o Benfica e o Sporting somaram este sábado vitórias na quarta jornada da Liga de basquetebol, num dia em que os três grandes voltaram a impor-se, embora de formas bem distintas.
Em Albufeira, o FC Porto regressou aos triunfos no campeonato ao bater o Imortal por 92-93, num jogo decidido apenas nos instantes finais. Os dragões, orientados por Fernando Sá, dominaram a primeira parte (37-52) graças à eficácia de Axel Toupane e Gonçalo Delgado, mas acabaram por sofrer na reta final.
O Imortal reduziu a diferença para um ponto nos últimos segundos, antes de Wes Washpun selar o triunfo azul e branco com um lançamento decisivo. Toupane foi o destaque portista, com 27 pontos, enquanto Dunn, Voytso e Delgado marcaram 12 pontos cada.
Em Guimarães, o Benfica também teve de trabalhar para vencer o V. Guimarães por 76-87. Os vimaranenses entraram melhor (27-18 no final do primeiro período), mas a equipa de Norberto Alves respondeu com uma defesa mais agressiva e um ataque mais fluido.
O equilíbrio manteve-se até ao último quarto, quando os encarnados se superiorizaram e fecharam o jogo com um parcial de 16-24.
Aleksander Dziewa foi a figura das águias, somando 17 pontos, cinco ressaltos e três assistências, enquanto Samuel Peek brilhou pelos minhotos, com 19 pontos e seis ressaltos.
Já o Sporting manteve o embalo com um triunfo tranquilo frente à Ovarense (78-64), no Pavilhão João Rocha. A equipa de Luís Magalhães confirmou o bom momento de forma, é o terceiro triunfo consecutivo entre competições nacionais e europeias, e dominou praticamente todo o encontro.
Malik Morgan voltou a estar em destaque, com triplos decisivos, e Stephan Swenson assumiu o protagonismo no final, somando oito pontos nos minutos derradeiros, incluindo dois lançamentos de três pontos que garantiram a tranquilidade leonina.
Na classificação, o Benfica é líder com um registo 100 por cento vitorioso (oito pontos), seguido do Queluz e Sporting com sete pontos, no segundo e terceiro lugar, respetivamente.
Resultados da quarta jornada da Liga de basquetebol:
Imortal - FC Porto, 92-93
Oliveirense - Galitos Barreiro, 93-73
V. Guimarães – Benfica, 76-87
Sporting – Ovarense, 78-64
Vasco Da Gama - Sp. Braga, 74-84
Esgueira – Queluz, 81-101