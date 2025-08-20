Basquetebol: FC Porto contrata antigo campeão da NBA
Axel Toupane ganhou o título nos Estados Unidos pelos Milwaukee Bucks em 2021 e assinou por uma temporada
Axel Toupane ganhou o título nos Estados Unidos pelos Milwaukee Bucks em 2021 e assinou por uma temporada
O FC Porto anunciou esta quarta-feira a contratação do extremo Axel Toupane, campeão da NBA em 2021.
O jogador francês fez oito jogos na fase regular do campeonato norte-americano mais quatro nos play-offs, e terminou a época nos Bucks com médias de 1.8 pontos por jogo, 0.8 ressaltos e 0.5 assistências.
Toupane, de 33 anos e 2,01 metros de altura, chega dos Taoyuan Taiwan Beer Leopards, de Taiwan e conta com um vasto currículo na carreira com passagens ainda por muitas equipas nos Estados Unidos: Santa Cruz Warriors (equipa B dos Golden State Worriors), New Orleans Pelicans, Denver Nuggets e Raptors 905 (equipa B dos Toronto Raptors).
Na Europa, o extremo foi jogador do Estrasburgo, Zalgiris, Olympiacos, Unicaja Malaga, Paris Basketball e Metropolitans 92.
Bem-vindo, Axel Toupane! Welcome 💙— FC Porto (@FCPorto) August 20, 2025
🏀 Base/extremo
🇫🇷 França
👉 33 anos
📏 2,01 metros
🔙 Clube anterior: Taoyuan Taiwan Beer Leopards#FCPortoBasket #FCPortoSports pic.twitter.com/ZkI0CmDftV