O FC Porto anunciou esta quarta-feira a contratação do extremo Axel Toupane, campeão da NBA em 2021.

O jogador francês fez oito jogos na fase regular do campeonato norte-americano mais quatro nos play-offs, e terminou a época nos Bucks com médias de 1.8 pontos por jogo, 0.8 ressaltos e 0.5 assistências.

Toupane, de 33 anos e 2,01 metros de altura, chega dos Taoyuan Taiwan Beer Leopards, de Taiwan e conta com um vasto currículo na carreira com passagens ainda por muitas equipas nos Estados Unidos: Santa Cruz Warriors (equipa B dos Golden State Worriors), New Orleans Pelicans, Denver Nuggets e Raptors 905 (equipa B dos Toronto Raptors).

Na Europa, o extremo foi jogador do Estrasburgo, Zalgiris, Olympiacos, Unicaja Malaga, Paris Basketball e Metropolitans 92.