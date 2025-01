O FC Porto denunciou esta quarta-feira agressões a adeptos que alegadamente terão ocorrido na derrota da equipa sub-16 de basquetebol frente ao SC Vasco da Gama, no último domingo, por 88-67, para o campeonato distrital da modalidade.

Leia o comunicado na íntegra:

O FC Porto manifesta o mais profundo repúdio e indignação perante as lamentáveis agressões sofridas por alguns dos seus adeptos no Pavilhão das Camélias durante e após o jogo entre as equipas de basquetebol sub-16 do SC Vasco da Gama e do FC Porto disputado no passado domingo, dia 12 de janeiro.



Mais uma vez, assistiu-se a um episódio de violência que, infelizmente, se tem vindo a tornar recorrente no mesmo local, onde atos intimidatórios e condutas de elevada agressividade se tornaram habituais. Estas práticas são inaceitáveis e exigem uma resposta firme para garantir a segurança de todos os intervenientes em eventos desportivos.



Por tal motivo, o FC Porto apela às entidades competentes para que cumpram o dever de agir com rigor e celeridade, evitando que situações como esta continuem a ocorrer e que os seus responsáveis permaneçam impunes ou não sejam responsabilizados de acordo com os seus atos.



O FC Porto acredita que devem ser tomadas medidas concretas e que deve ser feita justiça para proteger não apenas os adeptos do Clube, mas todos os amantes e praticantes de desporto. A passividade perante esta sequência de incidentes por parte dos dirigentes e das entidades e autoridades responsáveis não pode manter-se.



O FC Porto manifesta total apoio às vítimas deste incidente e tomará todas as medidas legais e institucionais necessárias para que os responsáveis sejam identificados e devidamente responsabilizados, tanto desportiva como judicialmente.