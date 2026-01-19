O FC Porto garantiu este sábado a qualificação para as meias-finais da Taça de Portugal Masculina de basquetebol, ao vencer de forma clara no terreno do Esgueira por 78-100, nos quartos de final da competição.

Depois de uma entrada forte, com um parcial de 13-29 no primeiro período, os dragões controlaram sempre o encontro, resistindo a uma breve reação da equipa da casa no segundo quarto, e voltaram a acelerar após o intervalo, afastando qualquer hipótese de surpresa.

Também nas meias-finais está o Galitos do Barreiro, que viveu um final emocionante frente ao Sp. Braga.

Num jogo equilibrado, a formação do Barreiro venceu por 85-84, graças a um lançamento decisivo de Bernardo Lisboa já nos instantes finais, selando o apuramento após uma segunda parte de grande intensidade e capacidade de resposta nos momentos decisivos.

Assim, Galitos e FC Porto juntam-se a Sporting e Oliveirense que garantiram no último sábado a passagem à Final Four da Taça de Portugal.