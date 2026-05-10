No primeiro jogo dos quartos de final dos playoffs do campeonato nacional de basquetebol, o FC Porto venceu o Imortal por 88-66.

No primeiro período, os azuis e brancos foram superiores à formação visitante e venceram por 11 pontos de diferença (25-14). Só no terceiro período é que o Imortal conseguiu reagir e vencer por 11-15. Contudo, a resposta tardou e foi insuficiente para reverter a vantagem do FC Porto que, à boleia de Miguel Cardoso - que somou 15 pontos, cinco ressaltos e duas assistências, em 22:01 minutos - partem em vantagem para o segundo jogo.

Noutros resultados, o Sporting «atropelou» o Esgueira com uma vitória por 109-67, com Maleeck Harden-Hayes a apontar 20 pontos, sete ressaltos e três assistências em 21:13 minutos e André Cruz com 19 pontos, sete ressaltos e duas assistências em 24:23 minutos, em destaque na partida e a guiar os leões para a vitória.

O Sporting ia controlando o jogo e esteve sempre em vantagem, no entanto o Esgueira conseguiu, nos primeiros períodos, aproximar-se do marcador. Ainda assim, os leões venceram todos os períodos (27-21; 30-20; 25-9; 27-17) e garantiram uma vitória tranquila que dá vantagem para o segundo jogo.