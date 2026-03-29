Basquetebol: FC Porto fecha 18.ª jornada com triunfo sobre o CA Queluz
Dragões triunfaram em casa por 99-94
Dragões triunfaram em casa por 99-94
No jogo que encerrou a 18.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol, o FC Porto recebeu e bateu o CA Queluz por 99-94.
Os azuis e brancos entraram melhor na partida, com um parcial de 11-0, e chegaram ao último quarto com vantagem confortável (79-61), no entanto, uma reação no último quarto dos homens de Queluz (33-20) aproximou o resultado, mas sem conseguir evitar a derrota, apesar do lançamento de três do meio-campo ao soar a buzina do final do encontro.
Corey Allen (24 pontos), Cornelius Hudson (20) e Miguel Queiroz (12 pontos e sete assistências) estiveram em destaque na formação orientada por Fernando Sá, já Jelani Simmons (33 pontos) foi o destaque da equipa visitante.
Com este triunfo, o FC Porto passa a somar 31 pontos, no terceiro lugar, ficando a dois do Sporting e a três do líder Benfica, enquanto o CA Queluz é último classificado com 18 pontos.