O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação de Javian Davis, poste norte-americano, de 25 anos, que, na temporada passada, deu nas vistas ao serviço do Imortal, tendo mesmo terminado a época como o Jogador Mais Valioso (MVP) da liga portuguesa.

Ao serviço da equipa de Albufeira, Davis, com mais de dois metros [2,06m] registou médias de 16,6 pontos e 8,9 ressaltos por jogo no campeonato, tendo estado em particular destaque nos dois jogos frente ao FC Porto.

Antes de viajar para a Europa para a primeira experiência como atleta profissional, no Algarve, o poste norte-americano cumpriu o habitual trajeto no basquetebol universitário, tendo representado os Alabama Crimson, Mississipi State Bulldogs e os UAB Blazers.