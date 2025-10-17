Basquetebol: FC Porto garante reforço na véspera da receção ao Sporting
Extremo Allen Flanigan tem 1,95m e chega dos basquetebol universitário norte-americano
O FC Porto anunciou esta sexta-feira a contratação de Allen Flanigan, extremo norte-americano, com 1,95 metros, que vai ter a primeira experiência no basquetebol profissional, depois de cinco temporadas no basquetebol universitário (NCAA).
Aos 24 anos, o extremo, que também pode atuar como segundo base, assinou um contrato de try out, com a possibilidade de estender o vínculo até ao final da época em curso.
Em 20024, Flanigan chegou a assinar pelos franceses do Stade Rochelais Basket, mas uma lesão sofrida em setembro impediu-o de se estrear pelo emblema francês.
Allen Flanigan, que vai ter assim a primeira experiência como profissional, junta-se a Tanner Omlid, Javian Davis, Márkó Filipovity, Wes Washpun, Jhonathan Dunn, Jalen Riley e Axel Toupane no lote de jogadores estrangeiros à disposição de Fernando Sá para 2025/26.
Recordamos que o FC Porto, depois de ter falhado o acesso à Liga dos Campeões, está outra vez a disputar a Taça Europa, tendo vencido já o primeiro jogo.
Na liga portuguesa, a equipa comandada por Fernando Sá soma uma vitória e uma derrota e, já este sábado, recebe o Sporting no Dragão Arena (15h00).
Bem-vindo, Allen Flanigan! Welcome 💙— FC Porto (@FCPorto) October 17, 2025
🏀 Base/extremo
🇺🇸 Estados Unidos
👉 24 anos
📏 1,98 metros
🔙 NCAA: Auburn e Tigers Ole Miss Rebels#FCPortoBasket #FCPortoSports pic.twitter.com/11B9b2IXVs