O FC Porto impôs a primeira derrota do Benfica na Fase Regular da Liga, interrompendo a série vitoriosa das águias, que durava há mais de um ano (31 triunfos). Na tarde deste sábado, na 15.ª jornada, os comandados de Fernando Sá aproveitaram o clássico para se aproximarem da liderança, vencendo por 103-89.

Apesar do regresso de José Barbosa e Ben Romdhane, o Benfica continua sem contar com Nico Carvacho – o 5.º atleta mais valorizado da Liga.

Os parciais de 21-23, 27-25, 20-21 e 35-20 espelham o ritmo do clássico.

Recorde o desenrolar deste duelo, que contou com mais de 1500 adeptos no Dragão Arena.

Depois de um arranque menos esclarecido, o FC Porto assumiu a dianteira, embalado por Miguel Queiroz e Washpun. Na resposta, por Drechsel e Broussard, o Benfica encerrou o primeiro quarto em vantagem (21-23).

Até ao intervalo, de parada e resposta, Max Landis e Tyler Stone protagonizaram um braço de ferro, que culminou no empate a 48 pontos.

No terceiro parcial, o Benfica espreitou o triunfo, capitalizando as precipitações dos dragões no ataque. Como tal, Broussard manteve o momento das águias, Betinho brilhou nas alturas e Stone instalou a preocupação na casa dos portistas.

Todavia, a turma de Norberto Alves desapareceu no derradeiro quarto. Depois de controlar várias métricas – entre as quais a eficácia – as águias simplesmente desaceleraram e sucumbiram ao crescimento dos rivais.

Num período de 35-20, de sucessivos apagões no Benfica, Max Landis, Miguel Queiroz e Fayne embalaram os azuis e brancos para o triunfo. Até final, a festa dos anfitriões foi subindo de tom, sobretudo aquando do centésimo ponto.

Pouco depois, a buzina devolveu o FC Porto aos triunfos sobre o Benfica no Dragão Arena, algo que não acontecia desde outubro de 2023.

Os dragões totalizaram mais ressaltos (39-29), assistências (24-19) e roubos de bola (8-5).

Para este desfecho (103-89), muito contribuíram Miguel Queiroz (17 pontos e 11 ressaltos), Fayne (18 pontos) e Max Landis (27 pontos). No Benfica, Tyler Stone (19 pontos), Broussard (24 pontos) e Felix Terins (15 pontos) foram os mais inconformados.

Vingada a derrota na primeira volta da Liga (82-77), o FC Porto reforça a vice-liderança. Os dragões levam 26 pontos, menos três do que as águias, e guardam um encontro em atraso.

De salientar que o FC Porto não vencia o Benfica com mais de 100 pontos marcados desde março de 2011 (84-103).

No calendário de águias e dragões seguem-se compromissos para a fase de grupos da Taça Hugo dos Santos. O Benfica recebe o Vit. Guimarães, na tarde de 1 de março (19h). Horas antes, às 15h, o FC Porto visita o Imortal.