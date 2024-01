O FC Porto e o Sporting foram derrotados esta quarta-feira, para a FIBA Europe Cup, a Taça Europa de basquetebol.

Os azuis e brancos perderam frente ao Bilbao Basket por 90-86, após prolongamento, num jogo referente à quinta jornada do grupo K, em Espanha.



Com esta derrota, o jogo da sexta e última jornada da fase de grupos torna-se decisivo, uma vez que FC Porto e Gottingen dividem o segundo lugar, ambos com oito pontos - apenas os dois primeiros seguem para os quartos de final.



Os azuis e brancos chegaram ao intervalo a ganhar por um ponto (39-38) embalados por uma grande exibição coletiva. O FC Porto continuou a ser superior ao 12.º classificado da Liga ACB e conseguiu um parcial de 23-12, entrando com 12 pontos de vantagem para o último período.



O Bilbao Basket protagonizou um enorme quarto período e conseguiu até passar para a frente (77-75) a cerca de 30 segundos do fim. Anthony Barber liderou a resposta dos dragões e atirou o jogo para prolongamento. No tempo extra, o Bilbao foi mais forte e decidiu a partida com um triplo de Denzel Andersson (88-85).



Já no grupo L, o Sporting caiu na Turquia, por 99-87, perante o Bahçesehir College. O Sporting só teve ascendente no terceiro tempo, com os parciais da partida a serem 25-20, 31-18, 14-27 e 29-22.

Na Turquia, Ahmet Yilmaz e Axel Bouteille chegaram aos 19 pontos, cada, para a equipa da casa, enquanto o melhor leão foi o canadiano Eddie Ekyor, com 23 pontos, mais dois do que o norte-americano Mike Moore.

Lidera a equipa turca, já apurada, com dez pontos, e o Legia é segundo, com oito pontos, após claros 101-77 na Lituânia, sobre o CBET Jonava. O Sporting segue em terceiro com sete pontos e o CBET Jonava tem cinco.