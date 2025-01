O FC Porto foi esta quarta-feira derrotado pelo Maroussi, na Taça Europa por 82-81, com um triplo marcado pela equipa grega já nos últimos segundos.

Numa partida bem disputada, os dragões saíram para o intervalo a vencer por nove pontos [31-40].

No entanto, na segunda parte deu-se a reviravolta da equipa grega que culminou com um lançamento de três pontos convertido já nos últimos dois segundos.

Com esta derrota, o FC Porto está no último lugar do Grupo K, com três derrotas em três partidas realizadas.