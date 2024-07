O FC Porto oficializou, esta segunda-feira, a renovação de Miguel Maria Cardoso, base que regressou aos dragões em 2022. Aos 31 anos, o atleta, natural de Ponte de Lima, renovou até 2026.

Formado entre Ponte de Lima e os azuis e brancos, Miguel Maria Cardoso estreou-se como sénior na época 2010/11, contribuindo para a conquista da Liga.

Após novo ano pelos dragões, o base, de 1,86 metros, rumou ao basquetebol francês e alemão. Em 2017 regressou a Portugal, pela porta do Vitória de Guimarães, assinando, um ano mais tarde, pelo Benfica.

No verão de 2019, Miguel Maria Cardoso rumou a Espanha e depois à Islândia. Em 2021, o base reforçou o Sporting. Um ano volvido, regressou à cidade Invicta.

Assim, conta com oito títulos no currículo: Liga, Taça de Portugal (3), Taça da Liga (1) e Supertaça (2).

Conforme lembra o FC Porto, Miguel Maria Cardoso trabalhou com o «coach» Fernando Sá em Guimarães, antes do reencontro nos dragões. Por isso, o base é um dos líderes no balneário, a par de Miguel Queiroz.

Para a nova época, o FC Porto já renovou com Max Landis, Tanner Omlid e Miguel Queiroz, além de ter contratado Gonçalo Delgado ao Desp. Póvoa. Todavia, as novidades continuarão a chegar.

Conforme apurou o Maisfutebol, Toney Douglas (ex-Benfica) e Wesley Washpun (ex-Oliveirense) são prioridades do FC Porto. Num ano em que as equipas portuguesas poderão convocar até seis atletas estrangeiros, a turma de Fernando Sá poderá receber dois protagonistas da última época.