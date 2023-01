O FC Porto continua na liderança do campeonato nacional de basquetebol após bater a Oliveirense, em Oliveira de Azeméis, por 83-71.



Os portistas venceram os três primeiros períodos e entraram com oito pontos de vantagem para os derradeiros dez minutos. Apesar do maior equilíbrio no último período, os azuis e brancos garantiram a vitória.



Com 21 Max Landis esteve do lado do FC Porto enquanto enquanto Darius Carter foi o melhor marcador da Oliveirense com 19 pontos.



Por sua vez, o Sporting perdeu em Guimarães contra o Vitória (95-90). Apesar dos 26 pontos de Marcus Lovett Jr., os leões acabaram derrotados e perderam terreno na luta pelo primeiro lugar.



Por sua vez, os vimaranenses tiveram quatro jogadores em excelente nível: Anthony Roberts, Jacob Tubbergen, Fleming Jr. e Zachary Simmons. O primeiro anotou 22 pontos enquanto o segundo juntou dez ressaltos e 20 pontos. Os restantes dois marcaram 18 pontos cada.



Já o Benfica, segundo colocado, teve o seu encontro contra o Sangalhos adiado em virtude da participação no «play-in» da Liga dos Campeões.



Todos os resultados da 16.ª jornada:



Oliveirense-FC Porto, 71-83

Vitória-Sporting, 95-90

Esgueira-Ovarense, 70-87

CD Póvoa-Lusitânia, 70-63



Dia 11 de janeiro: Imortal-CAB Madeira, 19h00