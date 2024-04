O FC Porto triunfou, na tarde deste domingo, na receção aos madeirenses da Galomar (91-85), no fecho da 19.ª jornada da Fase Regular. Os comandados de Fernando Sá retomam, assim, a liderança da Liga, mas viveram momentos de aflição para dobrar a Galomar, que caiu para a zona de despromoção.

Os dragões entraram melhor no encontro (24-20), mas o comodismo deu lugar à preocupação ao intervalo. Aquando da buzina para a pausa, os visitantes lideravam, por 43-47 (19-27).

No reatar do encontro, a Galomar – esta época em estreia na Liga – até ampliou a vantagem, arrecadando novo parcial (22-23). Assim, na antecâmara do quarto quarto, os madeirenses venciam por 65-70.

Na hora das decisões, os portistas assumiram a frente do resultado quando restavam 05:46 minutos no cronómetro. Pela mão de Tanner Omlid, que assinou oito pontos consecutivos, o FC Porto não mais largou a vantagem. O mesmo Omlid sentenciou o encontro, com um afundanço, fixando o resultado em 91-85.

Destaque para as exibições de Tanner Omlid (30 pontos, seis ressaltos e duas assistências) e de Charl Kloof (12 pontos, seis ressaltos e oito assistências).

Entre os madeirenses – que até conseguiram mais ressaltos (36) – John Gettings (16 pontos), Alonzo Sule (13 pontos e seis ressaltos) e Malcom Drumwright (19 pontos e sete assistências) foram insuficientes para salvaguardar a posição acima da linha de água.

Assim, a Galomar cai para o 11.º lugar, com 24 pontos, em igualdade pontual com o Esgueira (10.º) e a um ponto do Portimonense (9.º). Segue-se a receção ao Imortal (8.º), às 15h de sábado.

Por sua vez, o FC Porto atinge os 35 pontos e volta a superar o Benfica no topo da tabela, guardando um ponto de vantagem. Segue-se a visita à Ovarense (6.ª), também às 15h de sábado.

Troca na «cauda» para os play-offs

Entretanto, em Guimarães, o Vitória triunfou sobre os algarvios do Imortal (80-74). Numa partida sempre equilibrada, o derradeiro quarto foi crucial para a turma de Miguel Miranda deixar estes «rivais» diretos para trás.

Após parciais de 22-17, 26-24 e 15-24, os «conquistadores» encontraram no inevitável Cornelius Hudson (20 pontos, oito ressaltos e seis assistências), Ferran Ventura (19 pontos) e Larry Kuimi (nove pontos) os vértices para a reviravolta.

Além deste trio, menção honrosa para a prestação do capitão Pedro Pinto (oito pontos, quatro ressaltos, quatro assistências e um roubo de bola).

Entre os algarvios, Jacob Tubbergen (14 pontos, oito ressaltos e duas assistências) e André Silva (20 pontos, cinco ressaltos e uma assistência) foram os mais inconformados.

Assim, o Imortal é oitavo, com 27 pontos, e na próxima ronda visita, como referido, a Galomar.

Por sua vez, o Vitória de Guimarães ascende ao sétimo posto, com 28 pontos. No calendário dos «conquistadores» segue-se a visita ao Portimonense (9.º), agendada para as 15h30 de sábado.

Restam três jornadas na Fase Regular. Por agora, é apenas certo que o Lusitânia, dos Açores, foi despromovido.