A equipa de basquetebol do FC Porto somou a terceira vitória consecutiva na Taça Europa ao bater, esta quarta-feira, os turcos do Manisa BBSK no Dragão Arena por 84-67 .

A equipa comandada por Fernando Sá entrou em campo com Cat Barber, Charlon Kloof, Tanner Omlid, Cleveland Melvin e Miguel Queiroz no cinco inicial e chegou ao final do primeiro período já na frente do marcador (20-18). A diferença dois pontos manteve-se, aliás, até ao intervalo (37-35).

Só no terceiro período é que os dragões dispararam no marcador, subindo a diferença para sete pontos (61-54) e depois para mais dez na etapa final, acabando com uma confortável vantagem de 17 pontos sobre os turcos (86-67).

Com esta terceira vitória, o FC Porto reforça a liderança no Grupo E, passando a contar com 6 pontos, mais um do que os turcos do Manisa e mais quatro do dinamarqueses do Bakken Bears e dos que suecos do Norrkoping Dolphins.