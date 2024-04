O FC Porto venceu o Lusitânia por 98-67 e confirmou a liderança do campeonato nacional, na fase regular.

Com 40 pontos, os mesmos do Benfica, os azuis e brancos fecham esta fase no primeiro lugar, com dois pontos de vantagem para a Oliveirense, no terceiro lugar e quatro sobre o Sporting.

Este sábado ficaram também definidos os jogos nos playoffs, com o FC Porto a defrontar o Imortal. Já o Sporting vai medir forças com a Ovarense e o Benfica defronta o V. Guimarães. Por fim, a Oliveirense joga com o CD Póvoa.

Caso ambas as equipas passem, um clássico entre FC Porto e Sporting pode acontecer nas meias-finais do campeonato, sendo que do outro lado, Oliveirense e Benfica podem também encontrar-se.

Em sentido inverso, o Portimonense e o Lusitânia dos Açores descem de divisão, sendo que o Esgueira e a AD Galomar continuam no principal escalão do basquetebol português.