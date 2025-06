O FC Porto venceu esta sexta-feira o Benfica por 82-75 no terceiro jogo da final do Campeonato Nacional de basquetebol. Os dragões evitaram assim, por enquanto, os festejos do Benfica na sua casa e marcaram mais um duelo no Dragão Arena.

Um primeiro período exímio por parte dos «azuis e brancos» com um parcial de 21-6 aliado à eficácia atrás da linha de três pontos foram a alavanca que os comandados por Fernando Sá precisavam para vencer pela primeira vez nesta eliminatória.

Recorde aqui o filme do jogo 3 da final do Campeonato Nacional.

O Benfica chegava ao Dragão Arena a um triunfo apenas de se sagrar tetracampeão nacional de basquetebol, mas foi o FC Porto que entrou com tudo, especialmente da linha de três pontos.

As águias marcaram abriram o marcador, no entanto, quatro triplos consecutivos abriram logo um fosso no marcador a favor dos dragões [12-2]. A equipa comandada por Fernando Sá estava ainda mais galvanizada pelo público da casa e chegou a números impressionantes no primeiro tempo [21-6] alicerçados especialmente na grande luta pelos ressaltos defensivos.

Norberto Alves pediu uma reação aos seus atletas no segundo quarto e as águias corresponderam. Broussard e Nico Carvacho foram os impulsionadores de uma recuperação inicial, e foi mesmo o norte-americano que marcou o primeiro triplo do Benfica na partida. No entanto, o FC Porto não deixou que a reação do Benfica se prolongasse muito. Fayne e dois triplos espetaculares de Toney Douglas devolveram a vantagem aos dragões.

Ao intervalo, Williams com nove pontos e oito ressaltos era de longe o melhor jogador em campo no Dragão Arena. Do lado das águias, Broussard era o mais inconformado com nove pontos marcados e um ressalto conquistado.

No terceiro período o equilíbrio manteve-se entre as duas equipas com a eficácia da linha de três pontos a melhorar para o Benfica, mas sempre com resposta do lado do FC Porto que soube manter a distância no marcador principalmente com a excelente exibição de Williams já com um duplo-duplo [17 pontos e 10 ressaltos].

O Benfica reagiu nos derradeiros 10 minutos e chegou a conseguir diminuir a desvantagem para menos de 10 pontos de diferença, depois de quatro pontos consecutivos do jovem Eduardo Francisco e ainda um triplo de Romdhane. Fernando Sá voltou a parar o cronómetro e o FC Porto regressou melhor do tempo de desconto com Landis e Williams em destaque.

As águias continuaram por cima, e o jovem Eduardo Francisco de 21 anos foi uma escolha acertada de Norberto Alves, pois o extremo alcançou 11 pontos em quase 13 minutos de jogo.

No entanto, a reação das águias já foi tardia apesar de terem vencido o último parcial por 19-28 não conseguiram evitar o primeiro desaire nesta final do Campeonato Nacional de basquetebol por 82-75.

O destaque do encontro foi mesmo para Williams do FC Porto. O extremo-poste dos dragões terminou com 24 pontos e 11 ressaltos, já do lado do Benfica, Tyler Stone foi protagonista de uma boa segunda parte e marcou 16 pontos.

Este triunfo do FC Porto adia todas as decisões para o próximo domingo, às 18h, novamente no Dragão Arena.