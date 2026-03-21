Basquetebol: FC Porto vence Clássico e aproxima-se da liderança
Dragões bateram o Benfica em casa por 88-72
Dragões bateram o Benfica em casa por 88-72
O FC Porto venceu este sábado o Benfica por 88-72 no jogo grande da ronda 17 do campeonato nacional de basquetebol, que ficou marcado pelo combate ao racismo na modalidade.
Os encarnados, líderes da classificação, entraram melhor no encontro e venceram o primeiro período por 20-13, no entanto, os dragões reagiram no segundo quarto (21-18) e foram apenas a perder por quatro pontos ao intervalo.
Liderados pelos 17 pontos de Corey Allen-Williams, os dragões continuaram por cima do jogo e acabaram por vencer os dois últimos períodos (22.17 e 30-17), cavando uma vantagem de mais de dez pontos.
Do lado das águias, Aaron Broussard foi o mais inconformado e terminou o jogo com 16 pontos, quatro ressaltos e outras tantas assistências.
Com este triunfo, o FC Porto impôs apenas a segunda derrota no campeonato ao Benfica e iguala à condição o Sporting, no segundo lugar, com 29 pontos, a dois dos encarnados.