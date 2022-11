O FC Porto venceu este sábado o Sporting, por 91-89, em jogo da nona jornada do campeonato nacional de basquetebol.

Os dragões acabam assim com a invencibilidade dos leões, que pode ver o Benfica fugir de forma isolada no primeiro lugar da tabela classificativa.

Na Dragão Arena, o Sporting entrava em campo sem, porventura, o seu principal jogador: Travante Williams.

Ainda assim, a equipa verde e branca não sentiu a falta do internacional português e entrou melhor na partida. A formação de Pedro Nuno Monteiro esteve quase sempre por cima na primeira parte e foi para o intervalo a vencer por 47-45, apesar de uma reta final de primeiro tempo mais forte por parte do conjunto da casa.

Isso, aliás, era um prenúncio para a etapa complementar.

O terceiro período foi marcado pelo equilíbrio, e até foi o Sporting a alargar a vantagem, para 70-66.

No entanto, no último e decisivo período, o FC Porto elevou o nível e, perante a desorganização momentânea dos leões, aproveitou para meter o jogo no bolso. De tal forma, que os dragões chegaram a liderar por sete pontos a dois minutos do fim.

O Sporting não desistiu, voltou a reentrar na discussão do resultado e teve até hipótese de vencer o jogo ou pelo menos levá-lo para prolongamento. Na última posse de bola, os verdes e brancos falham dois lançamentos e não evitaram a derrota.

Individualmente, Marcus Lovettjr, do Sporting, foi o melhor marcador, com 29 pontos. No FC Porto, foi Michael Finke a brilhar, com 25 pontos.