O FC Porto deslocou-se até Queluz e venceu por 81-62, saltando assim (à condição) para a liderança do campeonato nacional de basquetebol.

Destaque para os 20 pontos de Max Landis, a principal figura do encontro, sendo que apesar de uma entrada em falso, os azuis e brancos beneficiaram de um segundo período de excelência para chegarem à vantagem no encontro.

Esta vitória deixa o FC Porto no primeiro lugar com 17 pontos somados, mais um do que o Benfica que está em segundo, ainda que tenha menos um jogo do que os dragões.

Já em terceiro vem o Sporting, que teve de suar para vencer o V. Guimarães por 92-90. Num jogo muito equilibrado, os vimaranenses estiveram em vantagem até ao último período, quando somou 33 pontos e completou uma reviravolta sensacional no Pavilhão João Rocha.