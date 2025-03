No jogo de cartaz da 16.ª jornada da Liga de basquetebol, o FC Porto viajou até Oliveira de Azeméis e derrotou a Oliveirense por 78-86.

Os dragões começaram melhor a partida, vencendo o primeiro parcial por 15-22, mas o equilíbrio foi a nota do segundo período, no entanto, a pender novamente para o comandados por Fernando Sá [18-19].

Devyn Marble, jogador dos dragões, foi o MVP da partida tendo contribuído com 20 pontos, foi uma das peças importantes para a vitória do FC Porto que na segunda parte do encontro venceram o terceiro período por 14-21. No último quarto a Oliveirense ainda esboçou uma reação [31-24], mas já não foi suficiente para evitar a derrota no pavilhão Dr. Salvador Machado, mesmo com os 15 pontos e cinco reealtos de João Fernandes.

Com este triunfo, o FC Porto está no segundo lugar com 28 pontos já a Oliveirense está no quarto posto com 25, menos dois que o Sporting que venceu também este sábado a Ovarense por 100-91.

No pavilhão João Rocha, os leões venceram os dois primeiros períodos por 24-17 e 23-22, e chagaram ao intervalo com uma vantagem de oito pontos [47-39].

Contudo, no terceiro quarto os homens de Ovar entraram melhor e conseguiram bater os leões por 25-31 aproximando o marcador para apenas dois pontos de diferença. O último período foi decisivo e a equipa de Luís Magalhães foi mais forte, vencendo pelo parcial de 28-21.

Ward, do Sporting, fazendo um duplo-duplo com 13 pontos e 14 ressaltos foi considerado o MVP da partida. Oladapo da Ovarense foi o melhor da equipa de Ovar, terminando o encontro com 14 pontos e 15 ressaltos.

Esta vitória permite aos leões manter o terceiro posto da classificação. A Ovarense encontra-se no quinto lugar com 24 pontos.

Resultados dos restantes jogos:

V. Guimarães-CA Queluz, 104-77

Imortal-Galomar, 94-81

Póvoa-Galitos, 74-80