O FC Porto venceu o Sporting no primeiro duelo no Arena Dragão, por 86-76, e passou para a frente dos play-off das meias-finais (2-1), podendo confirmar a qualificação para a final com o Benfica no quarto jogo, já no próximo domingo, outra vez em casa. A equipa comandada por Fernando Sá esteve quase sempre por cima deste clássico, disparando sempre nas pontas finais de cada «quarto» para superiorizar-se no marcador aos leões.

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O FC Porto somou os primeiros dois pontos, mas o jogo começou equilibrado, pelo menos, até aos 9-9. Depois o Sporting disparou no marcador, com uma série de turnovers e chegou a ter uma vantagem de dez pontos (19-9), com Maleeck Harden-Hayes em especial destaque, obrigando Fernando Sá a pedir o primeiro «timeout» para reorganizar a equipa. Uma pausa em tempo oportuno, uma vez que o FC Porto arrancou com uma sequência de 11-0 e chegou ao final do primeiro quarto já na frente do marcador (21-20).

O segundo «quarto não foi muito diferente, marcado outra vez pelo equilíbrio, novamente com o FC Porto a disparar na ponta final e também a conseguir uma vantagem de dez pontos (46-36), mas os leões ainda conseguiram atenuar a diferença e o intervalo chegou com a equipa da casa com uma vantagem de sete pontos (48-41).

Uma vantagem que permitiu ao FC Porto gerir no terceiro quarto, conseguindo manter a diferença e até reforçá-la, mais uma vez, com uma boa ponta final, com Vlad Voytso a somar o terceiro triplo, chegando ao final do terceiro quarto com uma vantagem de nove pontos (69-60).

Uma vantagem que permitiu ao FC Porto, com o tempo a favor, gerir no último «quarto», até porque entrou bem, com destaque para um afundanço de Hudson que animou as bancadas, reforçando o apoio dos adeptos nos instantes finais. O Sporting teve de arriscar para reduzir a diferença e permitiu à equipa de Fernando Sá dilatar a vantagem que chegou a ser de 14 pontos (86-72).

Corey Allen-Williams e Cornelius Hudson foram os melhores marcadores do FC Porto, com 15 pontos cada, enquanto Miguel Queirós foi o «rei» dos ressaltos, com dez recuperações. Do lado do Sporting, brilhou Maleeck Harden-Hayes, com 21 pontos e três ressaltos.

O FC Porto acabou por fechar o jogo com uma vantagem de dez pontos (86-76) e, desta forma, pode garantir a qualificação para a final no quarto jogo, já no domingo. Em caso de triunfo do Sporting, a eliminatória terá de contar com uma «negra» no João Rocha.