A seleção portuguesa feminina de basquetebol já conhece o caminho rumo ao EuroBasket 2027. O sorteio realizado em Mies, na Suíça, ditou a inclusão de Portugal no Grupo N, juntamente com a Alemanha feminina, a Hungria feminina e a Dinamarca feminina.

Portugal, atualmente na 40.ª posição do ranking mundial, terá pela frente a Alemanha (11.ª do mundo) e a Hungria (19.ª), enquanto a Dinamarca surge como a seleção menos cotada (56.ª).

Depois de uma presença inédita no EuroBasket 2025, onde conseguiu a primeira vitória da história, frente a Montenegro, a equipa das quinas volta a apontar à fase final, desta vez da edição de 2027.

Para chegar a esta segunda fase de qualificação, Portugal terminou o Grupo G da primeira fase no segundo lugar, apenas atrás da Sérvia feminina, que venceu todos os jogos. As lusas ficaram em igualdade pontual com a Islândia, beneficiando do triunfo caseiro por 100-70 no confronto direto.

A qualificação para o EuroBasket 2027, que será disputado na Bélgica, Finlândia, Lituânia e Suécia, exige que Portugal termine num dos dois primeiros lugares do grupo.