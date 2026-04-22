Basquetebol: França recebe o Mundial de 2031
Trata-se de algo inédito em França, que nunca conquistou a prova
A FIBA anunciou esta quarta-feira que a França vai receber o Mundial 2031, algo inédito. A competição vai decorrer entre 29 de agosto e 14 de setembro, incluindo cidades como Lille, Lyon e Paris. As eliminatórias vão ser disputadas em Paris.
Curiosamente, os gauleses nunca conquistaram o Mundial, patamar alcançando por Argentina, Estados Unidos, Brasil, União Soviética, Jugoslávia, Espanha e Alemanha, campeão em título. O próximo Mundial, em 2027, vai ser organizado pelo Qatar.
Também nesta quarta-feira, a FIBA esclareceu que o Mundial feminino de 2030 vai decorrer no Japão.
