A FIBA anunciou esta quarta-feira que a França vai receber o Mundial 2031, algo inédito. A competição vai decorrer entre 29 de agosto e 14 de setembro, incluindo cidades como Lille, Lyon e Paris. As eliminatórias vão ser disputadas em Paris.

Curiosamente, os gauleses nunca conquistaram o Mundial, patamar alcançando por Argentina, Estados Unidos, Brasil, União Soviética, Jugoslávia, Espanha e Alemanha, campeão em título. O próximo Mundial, em 2027, vai ser organizado pelo Qatar.

Também nesta quarta-feira, a FIBA esclareceu que o Mundial feminino de 2030 vai decorrer no Japão.

