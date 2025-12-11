Basquetebol: Francisco Amarante entre os melhores da jornada da Taça Europa
Sporting perdeu, mas o extremo luso brilhou. Já Cleveland Melvin, do PAOK e ex-FC Porto, também figura no top-5
Francisco Amarante foi um dos nomes em maior evidência no arranque da segunda fase da FIBA Europe Cup. Apesar da derrota do Sporting frente ao Surne Bilbao Basket (94-79), o último detentor do troféu, o internacional português assinou uma exibição de gala e mereceu um lugar na lista oficial de «Top Performers» divulgada pela FIBA.
O jogador leonino somou 25 pontos, dez ressaltos e três assistências, convertendo dez em 15 lançamentos de campo, naquele que foi o seu máximo da temporada na competição. A contribuição de Amarante não evitou o desaire, mas valeu-lhe um dos maiores índices de eficiência da jornada (30), um valor que mede as «contribuições positivas» durante um jogo (pontos, ressaltos, assistências, roubos de bola e desarmes de lançamento.
Entre os destaques da ronda surge também Cleveland Melvin, atualmente no PAOK, autor de 27 pontos, seis ressaltos e cinco triplos na vitória expressiva sobre o BC Prievidza (101-70). O norte-americano, recorde-se, representou o FC Porto na época 2023/24.
A lista dos melhores da jornada inclui ainda Jake Van Tubbergen, decisivo nos 19 pontos e 11 ressaltos na vitória do Peristeri sobre o Zaragoza (92-80), Edin Atic, líder do triunfo do KK Bosna sobre o Oradea com 24 pontos, e Bryson Williams, autor de 20 pontos e nove ressaltos na vitória da Reggiana diante do Cedevita Junior.
A FIBA abriu votação para que os adeptos escolham o seu favorito da semana.
The Second Round came in HOT and these guys did not miss.🔥— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) December 11, 2025
CAST YOUR VOTE 🗳️ l https://t.co/gWu4vU4rqB#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/frqRxWuiiU