Francisco Amarante foi um dos nomes em maior evidência no arranque da segunda fase da FIBA Europe Cup. Apesar da derrota do Sporting frente ao Surne Bilbao Basket (94-79), o último detentor do troféu, o internacional português assinou uma exibição de gala e mereceu um lugar na lista oficial de «Top Performers» divulgada pela FIBA.

O jogador leonino somou 25 pontos, dez ressaltos e três assistências, convertendo dez em 15 lançamentos de campo, naquele que foi o seu máximo da temporada na competição. A contribuição de Amarante não evitou o desaire, mas valeu-lhe um dos maiores índices de eficiência da jornada (30), um valor que mede as «contribuições positivas» durante um jogo (pontos, ressaltos, assistências, roubos de bola e desarmes de lançamento.

Entre os destaques da ronda surge também Cleveland Melvin, atualmente no PAOK, autor de 27 pontos, seis ressaltos e cinco triplos na vitória expressiva sobre o BC Prievidza (101-70). O norte-americano, recorde-se, representou o FC Porto na época 2023/24.

A lista dos melhores da jornada inclui ainda Jake Van Tubbergen, decisivo nos 19 pontos e 11 ressaltos na vitória do Peristeri sobre o Zaragoza (92-80), Edin Atic, líder do triunfo do KK Bosna sobre o Oradea com 24 pontos, e Bryson Williams, autor de 20 pontos e nove ressaltos na vitória da Reggiana diante do Cedevita Junior.

A FIBA abriu votação para que os adeptos escolham o seu favorito da semana.

RELACIONADOS
INCRÍVEL: João Félix (não esse!) termina jogo de basquetebol com 105 pontos
Basquetebol: Knicks e Orlando Magic nas meias-finais da NBA Cup
FIBA Europe Cup: Sporting perde em Bilbau no arranque da segunda fase
Basquetebol: Benfica reforça liderança em Ovar, Sporting perde em Esgueira